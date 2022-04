Droga, riciclaggio e latitanza. Come la criminalità organizzata ‘si spartisce’ il Molise

Interessi economici diversi e aree d’azione distinte per la camorra e le organizzazioni malavitose pugliesi. Primo approfondimento con il rapporto della DIA

Un faldone di 537 pagine. E’ racchiuso in questo documento il lavoro della Dia, la Direzione Investigativa Antimafia, relativo al primo semestre del 2021.

Un’analisi accurata sull’andamento della delittuosità, che permane connotato dal perdurare della pandemia da Covid-19 e continua a mostrare come le organizzazioni criminali si stanno muovendo secondo una strategia tesa a consolidare il controllo del territorio.

La presente relazione, oltre a puntare i riflettori sull’attuale scenario, mira a tradurre sul piano dell’analisi gli elementi informativi e investigativi raccolti anche dalle altre Forze di polizia. Ciò nella prospettiva di prefigurare possibili scenari criminali futuri allo scopo di orientare le attività di contrasto da intraprendere ai vari livelli decisionali e operativi.

Ma andiamo al dunque. E soprattutto capiamo come la nostra regione si inserisce in un contesto di criminalità organizzata, che in parole povere parla la lingua della camorra, ‘ndrangheta e mafia pugliese.

Molise, territorio di conquista

Già da tempo – si legge nel rapporto – le organizzazioni criminali hanno trovato ampi spazi per creare articolazioni logistiche strumentali al riciclaggio di capitali illecitamente accumulati sia investendo in attività commerciali e d’impresa, sia avvalendosi di sofisticati e articolati meccanismi volti a influenzare il sistema economico e a favorire l’infiltrazione nell’economia legale. Alcune aree sono maggiormente esposte a rischio: la zona del Matese, contigua al raggio d’influenza dei Casalesi, e la fascia adriatica (Termoli, Campomarino, Guglionesi, San Martino in Pensilis e Portocannone).

Gli interessi

Mentre nell’hinterland matesino il principale interesse è legato al traffico di droga – oltre che rappresentare rifugio per i latitanti – la costa è un polo d’attrattiva per gli investimenti dei sodalizi criminali nel settore immobiliare, la grande distribuzione commerciale, il turismo e gli stabilimenti balneari, nonché il settore dei trasporti, delle scommesse e a quello estremamente remunerativo degli impianti eolici.

La mafia garganico-foggiana e le cointeressenze della mafia albanese si affiancano infatti alle realtà criminali legate a camorra, ‘ndrangheta, cosa nostra e in tal modo il Molise presenterebbe, più di altre Regioni, la connotazione di essere il punto d’incontro fra diversi interessi economici appetibili per le consorterie criminali.

Infiltrazioni si registrano nelle attività di rivendita di auto usate, di gestione dei locali notturni e delle sale giochi o quelle connesse con il settore dell’edilizia, l’acquisizione di attività commerciali, la produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, nonché la gestione dei rifiuti e verosimilmente la fiorente green-economy. In particolare la vicinanza con la Campania favorirebbe una più o meno silente “migrazione” in territorio molisano di pregiudicati di origine napoletana e casertana e conseguentemente una pericolosa esposizione delle province di Campobasso e Isernia all’influenza di gruppi di matrice camorristica.

Peraltro la particolare vicinanza geografica con la Puglia e la presenza sul territorio di numerosi soggetti collegati alla criminalità foggiana influisce in maniera determinante sullo stato dei sodalizi criminali della regione. Ciò appare confermato da numerose attività investigative che sono state condotte dalle Forze di polizia negli ultimi anni e che hanno potuto accertare l’egemonia operativa della criminalità foggiana nell’approvvigionamento e nel traffico di sostanze stupefacenti da destinare alle piazze di spaccio molisane, talvolta anche avvalendosi dei canali messi a disposizione dalla camorra.

Per quanto riguarda gli aspetti di eventuale sfruttamento della cosiddetta “manovalanza” criminale anche in assenza di specifici riscontri investigativi contesti meritevoli di attenzione sono rappresentati dalla comunità rom stanziale insediata negli immobili di edilizia economica e popolare in un’area periferica del capoluogo. Lo scopo consiste nel prevenire la possibilità di coinvolgimento di una parte seppur minoritaria di tali realtà che potrebbero concorrere alla commissione di reati specifici quali usura, furto e spaccio di sostanze stupefacenti.

Anche per il semestre in esame si osserva che gli extracomunitari presenti soprattutto nei comuni del Basso Molise verrebbero utilizzati prevalentemente nel lavoro agricolo.