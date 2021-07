Droga, ragazzo di Campobasso arrestato a Isernia

Un ragazzo del 1994 di Campobasso, già gravato dall’obbligo di dimora, è stato arrestato a Isernia perché trovato in possesso di 40 grammi di cocaina. Il fermo nei pressi di Ponte San Leonardo, da parte dei Carabinieri di Isernia.

Rocambolesco l’arresto: due ragazzi viaggiavano a bordo di un’auto, fermata dai militari dell’Arma a un posto di blocco. Il conducente si è fermato. Il passeggero invece ha approfittato del rallentamento della vettura per darsi alla fuga lungo le strade di san Lazzaro.

Dopo una breve caccia all’uomo, il fuggitivo è stato bloccato alle spalle del carcere. Probabilmente era venuto a Isernia, in quartiere San Lazzaro, a rifornirsi o a vendere la cocaina.

Dopo le formalità di rito nel Comando provinciale, il ragazzo è stato condotto in carcere.

Denunciato anche il conducente dell’auto.