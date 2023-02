Droga, porto d’armi e ricettazione, arresti e denunce: in azione i carabinieri di Termoli

Ulteriore settimana movimentata per i Carabinieri della Compagnia di via Brasile, impegnati capillarmente sul territorio per i controlli finalizzati a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati predatori e delle violazioni in materia di sostanze stupefacenti, nonché per assicurare la sicurezza stradale.

Nel corso di dette attività, complessivamente, sono stati infatti effettuati 2 arresti (di cui 1 in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 1 in esecuzione di provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale, evasione e ricettazione), denunciate in stato di libertà 4 persone (di cui 1 per evasione dagli arresti domiciliari, 1 per evasione dalla detenzione domiciliare, 1 per violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno e 1 per porto di armi od oggetti atti ad offendere), sottoposti a controllo 181 veicoli, identificate 291 persone ed effettuate 8 perquisizioni d’iniziativa (tra personali, veicolari e domiciliari).

Nell’ambito del medesimo contesto operativo venivano anche elevati 15 verbali in relazione ad altrettante accertate infrazioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a circa 2.700 euro, sequestrati 2 autoveicoli nonché gr. 45 circa di Hashish, gr. 1 circa di Cocaina e 2 coltelli.