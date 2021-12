Droga, operazione “Piazza Pulita”: udienza per chi ha scelto il rito ordinario

Operazione anti droga “Piazza Pulita”: mercoledì 22 dicembre udienza in tribunale a Campobasso per coloro che hanno optato per il rito ordinario (una delle persone coinvolte ha scelto il patteggiamento altri il rito abbreviato).

Il blitz che ha permesso di far venire a galla un vasto giro legato allo spaccio di sostanze stupefacenti, fu condotto da uomini delle Fiamme Gialle e Carabinieri nella primavera del 2020.

Per gli inquirenti la base logistica si trovava nell’area matesina, per la precisione a Bojano (il presunto capo dell’organizzazione voleva puntare alle estorsioni a imprenditori e commercianti molisani).

I reati contestati sono, a vario titolo, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di stupefacenti, porto abusi d’armi ed estorsioni, anche con l’aggravante del c.d. “metodo mafioso”.

Le forze dell’ordine sequestrarono 3 chili di hashish, oltre 60 grammi di eroina e circa 400 grammi di cocaina.