Droga nel centro d’accoglienza, sequestrati 300 grammi di hashish

Incursione antidroga dei Carabinieri di Isernia nel Cat allestito alle spalle dell’Auditorium, in via Giovanni XXIII, già teatro in passato di una gigantesca rissa a colpi di spranga tra i clan di migranti di diverse nazionalità.

Questa volta i miliari sono andati a colpo sicuro, e nella giornata odierna (lunedì 11 marzo) hanno circondato la struttura e hanno perquisito tutte le stanze. Sono stati rinvenuti circa trecento grammi di hashish, pronto per essere spacciato al mercato al dettaglio isernino e anche davanti alle scuole. Sequestrato anche un bilancino di precisione che serve a pesare le dosi. Un vero covo di spacciatori, quello di via Giovanni XXIII. Due nigeriani, ritenuti proprietari della droga sequestrata, sono stati denunciati a piede libero per detenzione e spaccio di stupefacenti. I carabinieri, da tempo, tenevano d’occhio il Cat che, in passato, è andato anche agli onori della cronaca anche per un pesante regolamento di conti tra diversi clan di spacciatori che si contendono il mercato cittadino della droga e le diverse aree di spaccio.