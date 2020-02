Una 44enne di Isernia, vecchia conoscenza delle Forze dell’Ordine, è stata arrestata insieme ad una sua complice per possesso e spaccio di eroina. In casa, grazie al fiuto di un cane poliziotto, le sono stati trovati 13 grammi di eroina. Le due donne sono state arrestate in un bar del centro storico mentre si scambiavano una dose. Nelle prossime ore maggiori particolari.