Droga in casa, Carabinieri e Finanza arrestano 35enne di Campobasso

È stato arrestato e tradotto in carcere un 35enne di Campobasso in seguito a un ordine di sospensione e revoca della misura alternativa alla detenzione dietro le sbarre. In azione i militari del Norm e unità cinofile della Finanza che hanno proceduto ad effettuare una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo e hanno rinvenuto delle tracce di eroina. In sostanza, stando agli inquirenti, il 35enne avrebbe continuato a violare le disposizioni del Tribunale e per questo è scattata la traduzione nella casa circondariale di via Cavour. Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno lavorando sui movimenti del 35enne al quale, come detto, è stato revocato dunque l’affidamento in prova.