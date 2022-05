Droga, entra in scena il Kratom. Arresti a Bojano e raffica di perquisizioni

Mamme preoccupate per i figli, telefonate al 112 e segnalazioni via App hanno contribuito a disarticolare la piazza di spaccio di Bojano e dell’Alto Molise. Arrestati due 30enni pregiudicati del centro matesino che sono stati poi condotti in carcere, perquisite 28 persone tra indagati e assuntori certificando oltre 2200 cessioni di stupefacenti. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al comando provinciale di Campobasso con il Tenente Colonnello, Luigi Delle Grazie, e il capitano Edgard Pica, comandante della Compagnia di Bojano, hanno riconosciuto che “2200 persone coinvolte in un comune così piccolo sono un numero rilevante ed è importante aver bloccato queste operazione di spaccio al dettaglio. L’operazione ‘Carta stagnola’ avviene a ridosso dell’operazione ‘Piazza pulita’: al posto di quei soggetti ne sono subentrati altri che da assuntori si sono elevati al ruolo di pusher con l’arrivo di un’altra droga sintetica, il kratom, che costa molto meno dell’eroina, ma crea molti più danni”.Oltre 2100 cessioni documentate, alle quali hanno contribuito a vario titolo anche figure femminili, con importi dai 15 ai 75 euro al grammo a seconda se la sostanza fosse eroina – kobret – crack – cocaina, oppure marijuana. In sporadiche occasioni ha fatto capolino anche il kratom (una pianta tropicale asiatica dalla quale si ricava una sorta di eroina sintetica) (CLICCA QUI PER APPROFONIDRE) ; 31 le complessive attività di perquisizione eseguite, su delega di questa AG, durante la notte, nel centro matesino.