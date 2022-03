Droga e telefoni in carcere, fioccano arresti anche fra gli agenti: blitz anche in Molise

Spaccio di droga nel carcere di Secondigliano (Napoli), 26 arresti tra detenuti e agenti penitenziari. Oggi, 21 marzo a Napoli, Frosinone e Salerno nonché presso le Case Circondariali di Napoli, in Molise, Cosenza, Fossombrone, Spoleto, Voghera, Saluzzo, Tolmezzo e Trapani, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli e il Nucleo Investigativo Centrale del Corpo della Polizia Penitenziaria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale (22 in carcere e 4 agli arresti domiciliari), emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 26 soggetti, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e corruzione per commettere atti contrari ai doveri d’ufficio.

L’indagine ha permesso di raccogliere plurime fonti di prova, anche a riscontro delle dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia, circa l’esistenza di una piazza di spaccio all’interno della Casa Circondariale di Napoli – Secondigliano, gestita da detenuti mediante il commercio di sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, hashish e marijuana) introdotte nell’istituto penitenziario.