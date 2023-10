Droga e riciclaggio nella Capitale, 33 arresti nella maxi operazione della GdF: c’è anche un molisano

Tra i 33 arresti scaturiti all’alba di questa mattina, 4 ottobre, con la maxi operazione del Gico della Guardia di Finanza di Roma c’è anche un molisano. La procura di Roma insieme al comando provinciale di Roma che ha eseguito a Roma, L’Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 22 persone e agli arresti domiciliari per 11 persone, ha sgominato un traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio.

Le attività di “ripulitura” del denaro incassato avvenivano nei negozi commerciali dedite all’import-export di abbigliamento e accessori di moda, tutte gestite da due comunità familiari cinesi nel quartiere Esquilino della Capitale. I soldi del narcotraffico di Roma veniva ripulito e mandato proprio in Cina attraverso una fitta rete di broker locali.

Le ipotesi di reato sono quelle di associazione delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio, oltre che per i reati di estorsione, autoriciclaggio e detenzione abusiva di armi.

Due i gruppi ben distinti che lavoravano. Uno, quello dei cinesi e che gestiva le fasi del riciclaggio coordinati da Wen Kui Zheng. L’altro, invece, era composto da due sotto insiemi, due compagini criminali di “alto livello”, così li definiscono gli investigatori della finanza: la prima capeggiata da Antonio Gala e Fabrizio Capogna, l’altro da Federico Latini.