“Droga e giovani: emergenza educativa”, a Bojano il progetto didattico

Incontro di sensibilizzazione con la Polizia di Stato, contro l’uso di droghe e alcol

BOJANO. Anche quest’anno l’IISS di Bojano ha rinnovato il sodalizio con i funzionari della Polizia di Stato, sempre disponibili e superattivi nelle campagne di sensibilizzazione per la prevenzione alcologica e delle sostanze psicotrope presso le scuole del Molise. Nei giorni scorsi presso l’I.I.S.S. di Bojano si è svolto il progetto educativo “Droga e giovani: emergenza educativa”, organizzato dalla referente di istituto, prof.ssa Italia Martusciello, grazie al supporto della Polizia di Stato di Campobasso. Durante l’incontro di sensibilizzazione contro l’uso di droghe e alcol, che ha suscitato ampi consensi da parte degli studenti presenti, si è sottolineato il preoccupante trend della riduzione dell’età dei ragazzi che fanno uso di stupefacenti, soprattutto delle nuove droghe sintetiche. Si parla di oltre 250 droghe di nuova generazione, tra le quali figurano i catinoni sintetici, i cannabinoidi sintetici, i fentanili, le fenetilamine e le ketamine. Cresce anche il consumo di eroina tra i 15enni. Infatti secondo l’ultimo rapporto dell’European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, realizzato insieme all‘Istituto di fisiologia clinica del Cnr a Pisa, l’utilizzo di eroina tra gli studenti di questa età è raddoppiato. Il Dirigente della Polizia di Stato, Dott. Raffaele Iasi, ha più volte rimarcato il ruolo della Polizia di Stato nella prevenzione e ha sottolineato come la polizia è chiamata sì a far rispettare le leggi ed a perseguire i reati, ma nel contempo deve diffondere il valore della legalità nelle future generazioni ed essere in grado di aprire un dialogo con i giovani. Ha anche illustrato le conseguenze dell’uso delle sostanze stupefacenti non solo dal punto di vista giuridico-normativo ma anche psico-fisico. Ha parlato anche del suo excursus scolastico per sollecitare gli alunni a seguire i loro sogni con determinazione, coltivando i propri talenti e potenzialità, senza lasciarsi avvinghiare da falsi idoli, come le droghe. Ha concluso il suo intervento mostrando ai discenti le storie di alcuni ragazzi: Gianluca, Ginevra, Greta e Lory della Comunità di San Patrignano. Molto intensa la testimonianza di Federico “ho iniziato a drogarmi perchè mi sentivo uno zero di fronte agli altri che per me valevano mille”. Si è invece occupato dell’incidentalità stradale correlata all’assunzione di alcol e sostanze, l’Assistente Capo della Polizia stradale, Giuseppe Adamo, evidenziando come le quantità consumate di alcol e di droga giocano un ruolo determinante sulle condizioni di idoneità psicofisica alla guida, e quindi sul livello del rischio a cui ci si espone mettendosi alla guida dopo aver usato anche modeste dosi di droga. Il Dirigente Scolastico dell’IISS di Bojano, Dott.ssa Antonella Gramazio ha invitato gli studenti a promuovere il valore della vita, poiché ogni giorno è un’emozione. La vita dei giovani non può trasformarsi in uno strumento nelle mani di un business, al servizio di un sistema economico malavitoso e corrotto. Occorre dare impulso a stili di vita sani e appetibili, perché il divertimento non va associato allo sballo. Solo grazie ad una progettualità congiunta messa in atto dalla scuola, dalle famiglie, dalle istituzioni locali, dalle Forze dell’Ordine e dal mondo della sanità si può portare avanti un quadro sinergico e convergente di prevenzione con l’obiettivo prioritario di indirizzare e coordinare azioni tese a prevenire e contrastare la dipendenza dall’uso di sostanze psicotrope. Un grazie di cuore ai relatori al Dott. Iasi e all’Assistente Capo Adamo ed anche all’assistente amministrativo della Questura di Campobasso, la Sig.ra Gabriella Zita. Ringraziamenti sentiti anche all’assistente tecnico: Maurizio Forte e ai collaboratori: Arianna De Luca e Giancarlo Romano.

Gianluca Caiazzo