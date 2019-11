Droga e banconote false, denunciato un giovane commerciante

BOJANO. Alla vista dei militari ha tentato di liberarsi dell’involucro che conteneva una dose di cocaina, ma è stato prontamente bloccato. Visto l’atteggiamento irrequieto del giovane, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione in cui hanno rinvenuto una modica quantità di marijuana, e anche l’attività commerciale di cui era titolare in cui sono state trovate due banconote del taglio da 20 euro, che per fattezze e colorazione non somigliavano a quelle vere e sono state sequestrate per inviarle alla Banca d’Italia. Per il ragazzo, invece, è scattata da un lato la denuncia per detenzione e spedita di banconote false e, dall’altro, la segnalazione all’Autorità Prefettizia del capoluogo per la sanzione amministrava in tema di sostanze stupefacenti.