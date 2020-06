Droga, dark web e movida. L’intervista al Questore Conticchio

Abbiamo raggiunto il Questore di Campobasso Giancarlo Conticchio per affrontare tematiche di sicuro interesse sociale: abbiamo parlato del recente sequestro di droga operato dalla Polizia di Stato che ha portato ad indagare una persona che in casa aveva allestito una sofisticata strumentazione per la coltivazione di marijuana e per la trasformazione in derivati.

Ma abbiamo affrontato anche di come la stessa persona sia riuscita a procurarsi gli strumenti grazie all’utilizzo del dark web, ovvero quella rete oscura in cui i navigatori di Internet si imbattono anche per compiere attività illecite mascherate dietro il diritto di tutela della riservatezza.

«Ai giovani dico: la droga non vi porta a niente.

La movida? Nessuno la demonizza, ma vi prego rispettate le regole, no agli assembramenti, sì al divertimento».