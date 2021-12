Droga, blitz “Piazza Pulita”, in aula 2 periti e un testimone: udienza aggiornata al 26 gennaio

Blitz anti droga “Piazza Pulita”, in aula parola a 2 periti e un testimone: questo l’esito dell’ultima udienza che si è svolta in tribunale a Campobasso.

In aula c’erano i legali di coloro che hanno scelto il rito ordinario. Dopo aver ascoltato i periti e il testimone, sono state anche già stabilite le date delle prossime udienze.

Le parti torneranno in aula il 26 gennaio, il 16 febbraio e il 23 febbraio.

Entro la primavera prossima dunque potrebbe arrivare la sentenza per le persone coinvolte nell’operazione anti droga (portata a termine da carabinieri e finanza nel 2020) e che non hanno optato per riti alternativi.

I reati contestati sono, a vario titolo, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di stupefacenti, porto abusi d’armi ed estorsioni, anche con l’aggravante del c.d. “metodo mafioso”.