Droga, blitz della Polizia in basso Molise: effettuati arresti, in volo anche un elicottero

Un blitz antidroga coordinato dalla Questura di Campobasso è in corso dalle prime luci dell’alba a Termoli e in tutto il basso Molise.

I dettagli dell’operazione ancora non sono chiari. Perquisizioni sono state compiute non solo a Termoli ma anche in altri comuni dell’hinterland anche con l’ausilio di un elicottero. Sarebbero stati effettuati anche alcuni arresti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Seguono aggiornamenti