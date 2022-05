Droga, arresti e raffica di perquisizioni all’alba

Dalle prime luci dell’alba i Carabinieri della Compagnia di Bojano, supportati da militari del Comando Provinciale di Campobasso e Isernia e con l’ausilio di due unità antidroga del Nucleo CC Cinofili di Chieti, stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere e trenta perquisizioni che stanno interessando diverse zone ed abitazioni del centro matesino, del capoluogo e della limitrofa provincia di Isernia.

I dettagli dell’operazione, ancora in atto, verranno resi noti nel corso della mattinata con un comunicato stampa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso ed in una conferenza stampa che si terrà presso gli uffici del Comando Provinciale CC di Campobasso alle ore 11:00.