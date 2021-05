Droga, 4 arresti alle porte di Campobasso: operazione di Mobile e Squadra Volante

Un pomeriggio intenso per gli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso coadiuvati dai poliziotti della Squadra Volante della Questura del capoluogo. Per il momento le notizie sono frammentarie e parlano di almeno 4 arresti per droga in un comune alle porte della città, secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di Campodipietra. Sta di fatto che non sono passati inosservati i passaggi a sirene spiegate delle “auto civetta” della Polizia di Stato fra Campobasso e Campodipietra. Arresti che pare siano stati eseguiti in flagranza di reato, ma che sarebbero maturati a seguito di un’attività di indagine condotta dalla sezione “Narcotici” della Squadra Mobile. (SEGUONO AGGIORNAMENTI)