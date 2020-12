Drive in dei Carabinieri, efficienza e professionalità al servizio dei cittadini

In questa grande emergenza che sta coinvolgendo da mesi non solo la nostra regione, ma il mondo intero, abbiamo riportato spesso testimonianze riguardanti la cattiva gestione della sanità o episodi di difficoltà della cittadinanza. Oggi ci piace riportare anche una buona notizia. Sono state tante, infatti, le segnalazioni giunte alla nostra redazione per testimoniare la grande efficienza del drive in di contrada Selvapiana. Un drive in gestito dai Carabinieri grazie all’operazione Igea e che vede la presenza nel capoluogo di medici e infermieri dell’Arma. Un punto prelievi attivato per alleggerire la pressione sul Cardarelli e che si sta dimostrando un’arma importante per combattere il virus nel capoluogo di regione.

Tanti cittadini, come detto, ci hanno contattato per ringraziare i Carabinieri ed hanno sottolineato la puntualità, la precisione, la gentilezza e la professionalità degli operatori dell’Arma. Un’organizzazione impeccabile che, ovviamente, si riflette positivamente sull’intero percorso che i cittadini sono chiamati a svolgere. Orari rispettati con puntualità svizzera e ciò determina che quasi mai ci sono file a Selvapiana. Pochi i minuti di attesa prima che il tampone venga effettuato tra la soddisfazione dei cittadini che in quel momento stanno già vivendo momenti d’ansia.

Ciò dimostra che quando c’è collaborazione tra le istituzioni, soprattutto in situazioni d’emergenza, le cose poi funzionano. E per questo siamo felici di poter riportare, finalmente, un aspetto positivo in questa drammatica situazione che sta colpendo duramente anche la nostra regione. red