DrawtheLine, terminato il murales nel quartiere San Giovanni (LE FOTO)

DrawTheLine, terminato il murales nel quartiere San Giovanni (via Marche). Il tema “affrontato” è legato anche alle problematiche ambientali (più volte sollevate a livello globale negli ultimi mesi). Un messaggio che sarà veicolato con più facilità proprio grazie alla “potenza” della street art, dei suoi colori e delle “emozioni” che è in grado di suscitare. Un progetto, quello dei “Malatesta Associati” di più ampio respiro. Infatti gli artisti si sono dati da fare, insieme a residenti e associazioni, anche per la riqualificazione di zone che erano state abbandonate.

