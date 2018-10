“Draw the Line 2018” al via con la donna nuda a tre teste di Milu Correch

CAMPOBASSO

Una donna nuda con tre teste da qualche giorno ha fatto la sua comparsa sulle pareti di uno dei palazzi situati in via Marche. Tutt’altro che un mostro, ma un’opera d’arte quella dell’artista argentina Milu Correch che ha dato il via all’edizione 2018 del “Draw the Line”. L’iniziativa dei Malatesta associati volta alla riqualificazione di quelle aree della città particolarmente degradate attraverso l’arte, e che ha richiamato in città street art degni di nota e che hanno portato il capoluogo sulla ribalta nazionale. E sale così a 10 il numero dei murales che hanno contribuito a dare un tocco di colore ad una parte della città, restituendo così un museo a cielo aperto visibile a tutti.