Dramma sulla Ss16, il pedone aveva 35 anni. Conducente negativo all’alcooltest

E’ un 35enne albanese la vittima dell’incidente che si è verificato nella serata di domenica 19 luglio sulla Statale 16 in territorio di Campomarino. Dopo una lunga notte di accertamenti e verifiche gli agenti della Polizia Stradale coordinati dal comandante Augelli sono arrivati alla definizione dell’identità della vittima. I problemi di identificazione sono nati dal fatto che il giovane aveva addosso i documenti del fratello 28enne, residente a Campomarino. E’ stato il fratello a confermare che l’identità sui documenti era la sua e a riconoscere, invece, l’identità del 35enne che, invece, non risiedeva in Molise. E’ anche su questo aspetto che si basano le indagini degli agenti della Polizia Stradale che stanno ricostruendo il cerchio attorno alla vittima per capire perché si trovasse in Molise e perché stava camminando a piedi, di notte, sul ciglio della Statale 16. Erano circa le 23.20 quando è avvenuta la tragedia in una manciata di secondi: il Tiguan ha investito il giovane e per lui non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118 e della Misericordia. Il 35enne era già morto sul colpo all’arrivo dei sanitari. Immediate sono scattate le indagini e il conducente della Tiguan, un uomo del 1967 originario del foggiano è risultato negativo all’alcooltest. Stando a quanto avrebbe riferito agli inquirenti non avrebbe visto il 35enne che gli sarebbe sbucato davanti all’improvviso. Il buio di quel tratto di strada ha completato la tragedia. Nel frattempo questa mattina, 20 luglio, è in programma la ricognizione cadaverica sul corpo del 35enne albanese. Solo successivamente il sostituto procuratore di Larino, Marianna Meo, deciderà se disporre l’autopsia che, al momento, sembra improbabile.