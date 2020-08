Dramma sulla spiaggia di Vasto, muore 82enne molisano

Si trovava in spiaggia per godere della domenica di sole e relax quando all’improvviso si è sentito male mentre si trovava in acqua. Non c’è stato nulla da fare per un 82enne di Montenero di Bisaccia. L’uomo si trovava forse in acqua quando si è sentito male all’altezza del lido Montecarlo di contrada San Tommaso. Per soccorrere l’anziano sono intervenuti due bagnini e altri due medici fuori servizio ed è stato allertato il 118 che ha provato a soccorrerlo ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Il corpo è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato e i militari della Guardia Costiera di Vasto.