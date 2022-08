Dramma sulla nave da crociera: muore giovane molisano dopo una caduta

Dramma sulla nave da crociera Msc Meraviglia in viaggio di ritorno verso Genova. Un giovane di Pesche Modestino Vespa di 35 anni, ingegnere, in viaggio con la compagna, per cause ancora in corso di accertamento è morto questa mattina, dopo essere scivolato e caduto sul ponte della nave. Qualcuno pensa anche a un malore che potrebbe aver provocato la caduta del giovane.

Ma sarà solo l’autopsia che chiarirà le cause del tragico decesso. Intanto la nave ha accelerato il rientro a Genova, previsto per domani e rientra in porto oggi, dopo aver avvertito le autorità di quanto accaduto. La sindaca di Pesche, Maria Antenucci, si dice sconvolta e ha proclamato una giornata di lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Il ragazzo era benvoluto da tutti a Pesche, lavorava come ingegnere a Roma, dove viveva con la sua compagna. Poi la crociera di Ferragosto e il dramma questa mattina.