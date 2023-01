Ha avuto un malore e si è accasciato in bagno. Un dramma quello che si è consumato questa mattina, 8 gennaio, in via Mascilongo a Termoli.

L’uomo era all’interno del bagno quando si è sentito male. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i medici del 118 per soccorrere l’uomo ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.