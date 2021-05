Dramma in basso Molise: cade da un ponte di 30 metri. Perde la vita un 60enne

Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 7 maggio, a Campomarino. Poche le informazioni che trapelano al momento. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che a perdere la vita sia stato un 60enne caduto da un ponte nelle vicinanze del paese bassomolisano. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Campomarino per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo, T.M. le sue iniziali, originario di Jesi in provincia di Ancona, sposato e con due figli, stesse lavorando su una impalcatura quando sarebbe caduto nel vuoto.

Seguono aggiornamenti