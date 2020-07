Dramma di Rio Vivo, domani l’ultimo saluto a Paolo. Intero paese in lutto

Si terranno domani, domenica 26 luglio, dalle 17, nella pizza Skanderberg di Portocannone i funerali di Paolo Rotoletti, il 15enne morto ieri sera, 24 luglio, a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto a Rio Vivo. Per permettere alla comunità di Portocannone di seguire le esequie rispettando le precauzioni dovute al Covid, il primo cittadino ha stabilito due giorni di lutto cittadino, oggi e domani. Una comunità affranta dal dolore che ha perso uno dei suoi figli. Tante le persone che si sono strette attorno al dolore della famiglia e altrettanti gli amici che hanno dimostrato la loro vicinanza anche attraverso i post apparsi sulla pagina di Facebook del giovane. «A Marco e Cinzia, i genitori. A Chiara, la sorella minore. A Paolo, Angelina ed Antonio, i nonni. A loro tutti va l’abbraccio ideale della Comunità di Portocannone, sconvolta dalla notizia della prematura e tragica scomparsa del giovanissimo Paolo, strappato alla vita nel fiore degli anni.

Interpretando i sentimenti di sgomento e dolore di tutta la Cittadinanza, il Sindaco ha proclamato, con propria Ordinanza, due giorni di lutto cittadino. D’intesa con la Famiglia – si legge in un messaggio dell’amministrazione comunale di Portocannone – al fine di consentire a tutti di partecipare alle esequie nel rispetto delle distanze interpersonali stabilite dalla normativa vigente, i funerali si terranno all’aperto in Piazza Skanderbeg alle ore 17. Riposa in pace Paolo, che la terra ti sia lieve».