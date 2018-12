Dramma della Vigilia, l’ultimo straziante saluto ad Antonio

LARINO.

Saracinesche abbassate e negozi chiusi. Un paese immobile e ferito nell’animo quello che ha voluto dare l’ultimo saluto ad Antonio Iacovino, il 68enne che ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto la sera della vigilia di Natale lungo la Statale 87, quella che collega Termoli con Larino. Tutto è accaduto in una manciata di secondi. L’uomo, stando a una prima ricostruzione della dinamica, era alla guida della sua Lancia Y10 quando ha impattato prima con una vettura che viaggiava in direzione opposta e poi, con un tragico testa-coda, contro un suv. Un impatto violentissimo. La piccola utilitaria ridotta ad un ammasso di lamiere contorte. Per il 68enne, sposato e padre di due figli, non c’è stato nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di salvarlo. L’uomo, che lavorava alla Di Vaira Carni di Termoli, stava rientrando a casa per il cenone della vigilia di Natale, per trascorrere la serata insieme ai propri cari. Ma a casa non ci è mai arrivato. La sua vita si è spezzata per sempre lungo la Statale 87 divenuta, ancora una volta, scenario di morte. Lunghe e complesse le operazioni di rimozione dei veicoli rallentate anche da un diluvio che si è abbattuto sul basso Molise proprio pochi minuti prima della tragedia. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trasferito presso l’obitorio del Vietri di Larino e ieri restituito alla famiglia per l’ultimo straziante saluto. Il magistrato di turno della Procura di Larino non ha ritenuto necessaria l’autopsia. E questa mattina Larino si è stretta attorno al dolore inconsolabile della moglie e dei figli dell’uomo. I funerali sono stati celebrati nella chiesa della Beata Vergine delle Grazie con il corteo funebre che è partito dall’ospedale. Un Natale tragico per la famiglia e la comunità di Larino che ha perso un suo cittadino nell’ennesimo incidente avvenuto sulle strade del basso Molise. Iacovino era molto amato e benvoluto a Larino. La notizia della sua morte si è sparsa rapidamente nel paese bassomolisano distruggendo la magia della sera della Vigilia e coprendola di dolore e tristezza. Le tre persone rimaste ferite nell’incidete sono state tutte dimesse dall’ospedale. Le due donne e un uomo trasferiti al San Timoteo di Termoli dal 118 e dai volontari della Croce di Padre Pio e la Croce di San Gerardo di Larino e Santa Croce non presentavano quadri clinici gravi. Una quarta persona che invece è rimasta coinvolta nell’incidente non ha avuto bisogno delle cure mediche.