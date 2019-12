Dramma al gessificio, muore mentre fa manutenzione. Aperta una inchiesta

Indagano gli agenti del Commissariato di Termoli dopo il decesso di un 56enne residente ad Ururi

Saranno le indagini degli agenti del Commissariato di Termoli a stabilire le cause del decesso di un operaio di 56 anni morto mentre faceva manutenzione all’interno del gessificio che si trova a Termoli. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi. L’uomo, stando a quelle che sono state le prime ricostruzioni, pare stesse effettuando dei lavori di manutenzione alla struttura per conto di una ditta esterna quando all’improvviso si sarebbe sentito male e si sarebbe accasciato a terra. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo per il 56enne residente ad Ururi L.I. le sue iniziali non c’è stato nulla da fare. La salma è rimasta in azienda in attesa della ricognizione cadaverica del medico legale che si dovrebbe tenere questa mattina, giovedì 5 dicembre, e che dovrebbe spiegare le cause del decesso. L’obiettivo è quello di verificare se si possa essere trattato di un malore, ipotesi che non è stata scartata dagli inquirenti, oppure se la morte dell’uomo rientra tra i casi di morti bianche sul lavoro che spesso avvengono in Molise.