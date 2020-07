Dramma a Rio Vivo, nessuna autopsia sul corpo di Paolo. Due giorni di lutto

Nessuna autopsia sul corpo di Paolo Rotoletti, il 15enne di Portocannone che ha perso la vita ieri sera, 24 luglio, in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto a Rio Vivo nella zona dell’Ultravolo. Per cause ancora in corso di accertamento lo scooter sul quale viaggiava Paolo ha perso aderenza, forse a casua dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ed è finito sotto una vettura che stava transitando proprio in quel momento sulla corsia opposta. Impossibile per il conducente dell’auto evitare l’impatto con il mezzo a due ruote e per Paolo non c’è stato nulla da fare nonostante indossasse il casco. Praticamente illeso anche se sotto shock l’amico che viaggiava assieme a lui trasferito in ospedale assieme ad una seconda ragazza che si trovava nella comitiva che pare stesse rientrando a Portocannone e che si sarebbe sentita male. I rilievi degli agenti della Polizia Stradale sono andati avanti fino a tarda serata. La notizia dell’incidente, invece, si è appresa subito a Portocannone, paese che oggi è letteralmente sotto shock. Incredulo di fronte a un dolore che ha scosso tutta la comunità che si è stretta attorno al dolore della famiglia straziata per l’accaduto. Nel frattempo vanno avanti le indagini della Polizia Stradale per ricostruire l’esatta dinamica di quegli attimi fatali. Il corpo di Paolo nella serata di ieri è stato trasferito e ricomposto presso l’obitorio del San Timoteo. Il pubblico ministero titolare del caso non ha ritenuto oppprtuno l’autopsia e quind il corpo di Paolo è stato restituito alla famiglia. Nel frattempo il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, ha stabilito due giorni di lutto cittadino, oggi e domani. Nel pomeriggio di domenica, infatti, dovrebbero svolgersi i funerali di Paolo.