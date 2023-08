Dramma a Parma, malore stronca la vita al consigliere Nick Di Michele

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno gettando nel dolore e nello sconforto tutta Termoli. Il consigliere comunale del MoVimento 5Stelle, Nick Di Michele, ha perso la vita stroncato da un malore a soli 55 anni.

Di Michele sposato e padre di un figlio viveva da tempo a Parma dove lavorava come comandante della Polizia Penitenziaria dopo essersi trasferito da Larino.

Protagonista indiscusso degli ultimi anni della vita politica termolese era stato tra i fondatori del MoVimento 5Stelle nella città bassomolisana insieme agli ex consiglieri regionali Fontana e Manzo e all’attuale consigliere comunale Antonio Bovio, suo grande amico.

Aveva guidato le battaglie per l’ambiente e la salute, per l’acqua pubblica, si era candidato sindaco arrivando per un soffio alla fascia tricolore contro Angelo Sbrocca.

Poi la decisione di trasferirsi a Parma per lavoro ma l’amore per Termoli non è mai venuto meno. La notizia ha sconvolto la città e i suoi compagni di avventure politiche.

Al momento ancora non è nota la data dei funerali ne quando la salma rientrerà a Termoli.