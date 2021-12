Draghi: “Vaccini unica arma per difendere la normalità”. Attesa per le strette della cabina di regia

L’analisi del Premier nel corso della conferenza stampa di fine anno. “La variante Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia perché è molto più contagiosa della precedente. Le decisioni su eventuali restrizioni saranno prese sulla base dei dati”. Tra le ipotesi uso della mascherina all’aperto e riduzione della durata del Green Pass, ma si esclude il lockdown per i non vaccinati

“La variante Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia”. E’ questa l’affermazione secca del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di fine anno.

Una conferenza stampa molto attesa da tutto il Belpaese, anche alla luce dell’aumento dei contagi che si sta verificando su tutto il territorio nazionale.

Sotto la lente le decisioni che il Governo dovrà prendere in vista del Natale per evitare ulteriori nuovi contagi. Decisioni che probabilmente saranno prese nella giornata di domani, 23 dicembre, dopo la cabina di regia che dovrà valutare l’escalation di contagi dovuto alla presenza della variante Omicron.

“Omicron è molto più contagiosa delle precedenti. Vaccini strumento di difesa migliore”

“L’arrivo della variante Omicron è molto più contagiosa delle precedenti e ha aperto una nuova fase della pandemia – ha affermato Draghi – domani ci sarà la cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico”.

Draghi ha voluto lanciare un primo messaggio a tutti gli italiani: “i vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus.

Tenete presente che i 3/4 dei decessi sono di non vaccinati. Dall’inizio della campagna vaccinale abbiamo somministrato oltre 106milioni di dosi.

Il 13 febbraio l’Italia era all’ultimo posto tra i grandi Paesi Europei per la somministrazione delle prime dosi, oggi abbiamo l’80% circa delle prime dosi, un dato più alto di Gran Bretagna, Francia e Germania e abbiamo somministrato 15,6milioni di terze dosi per il 3/4 della popolazione che può riceverla.

In cabina di regia decisioni su eventuali restrizioni: “Difendiamo la normalità”

“Tutte le decisioni che prende questo Governo sono sulla base dei dati oggettivi della pandemia”. E’ questo il messaggio che ha voluto lanciare il Presidente Draghi.

Dati che, evidentemente, parlano di un aumento di contagi e di persone ricoverate in terapia intensiva. “Il mio atteggiamento rispetto alla diffusione dell’epidemia – ha proseguito Draghi – è quello di difendere la normalità raggiunta che significa niente chiusure, una scuola in presenza, una socialità soddisfacente.

Per farlo dobbiamo prendere tutte le precauzioni possibili e nella cabina di regia si discuterà di questo fronte e di cosa si può fare per rallentare l’alta contagiosità di questa variante”.

Sotto la lente quasi sicuramente l’uso delle mascherine all’aperto “che al momento sono obbligatorie solo in caso di eventi con grandi assembramenti ma basta accendere la televisioni per vedere che non vengono utilizzate, come nel caso delle partite di calcio”.

E ancora l’uso “delle mascherine FFP2 in certi ambienti chiusi. Non è esclusa l’applicazione del tampone perché c’è un periodo del Green Pass in cui la protezione tra la prima e la seconda dose decresce rapidamente e in quel periodo può essere utile fare dei tamponi. Si tratta di sistemi utili per rallentare il virus”.

Le ipotesi al vaglio: riduzione della durata del Green Pass. No lockdown per i non vaccinati

Tra le ipotesi al vaglio della cabina di regia ci potrebbe essere la riduzione della durata del Green Pass “perché ci siamo accorti della riduzione della copertura delle secondi dosi del vaccino”, ha proseguito Draghi.

Ma anche l’obbligatorietà delle mascherine all’aperto, e l’eventuale riduzione nella somministrazione delle terze dosi. Sull’ipotesi di imporre il tampone negativo per entrare in cinema, teatri e concerti anche a chi è vaccinato e ha il super green pass la maggioranza pare essere contraria.

Sotto la lente tra le ipotesi anche le feste di Capodanno, discoteche ed eventi al chiuso per i quali non si può garantire il distanziamento.

Anche in questo caso le ipotesi sono diverse e dovranno essere vagliate dalla cabina di regia.

Sul tavolo c’è anche una misura che potrebbe riguardare la scuola: prolungare le vacanze di Natale per evitare che il ritorno in classe sia un volano dei contagi. L’ipotesi dovrebbe essere esclusa.

Draghi ha anche escluso che si possa discutere della scuola nel corso della cabina di regia di domani. “Non allungheremo il calendario delle vacanze scolastiche”.

Più in generale Draghi assicura che per ora non si parla di lockdown per i non vaccinati, anche se “ogni risposta è sul tavolo, voglio però far presente che i due terzi delle terapie intensive sono occupate da non vaccinati”.