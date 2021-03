Draghi “striglia” le Regioni, Toma: «Molti errori da pianificazione governativa, inefficiente e intempestiva» (VIDEO)

Il governatore: Termoli da lunedì potrebbe passare in zona arancione

«Non è vero che le Regioni vanno ognuna per contro proprio. Molti errori provengono dalla pianificazione governativa». A rispondere alla strigliata di Draghi alle Regioni è il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine dell’inaugurazione del modulo della protezione civile. Toma ha anche parlato della mozione di sfiducia e della possibilità che, da lunedì, anche Termoli esca dalla zona rossa. «La sfiducia non è passata per due voti – ha aggiunto – Ma i due del centro destra che votano con centrosinistra e 5 Stelle da tempo chi hanno tradito? Ai manifestanti dico “giusto manifestare ma non è giusto che si strumentalizzi”. Alcuni consiglieri infondono odio. Bisogna passare dalla protesta alla proposta, ma non c’è nessuna proposta. Zona rossa? Termoli lunedì potrebbe andare in arancione come tutto il Molise. Commissario ad acta? Questo è il modo di trattare il Molise dai governi nazionali. Questo modo di fare non lo accetto più». Nell’intervista spazio anche al dg Asrem Florenzano che ha illustrato le particolarità del modulo per i 10 posti di terapia intensiva.