Draghi ottiene la fiducia senza il voto di 5S, Lega e FI: il Governo resta in carica ma lo spettro delle elezioni non svanisce

Il governo Draghi ottiene la fiducia al Senato. Passa con 95 sì e 38 no: i senatori pentastellati si dichiarano “presenti non votanti” per non far mancare il numero legale, quelli di Lega e Forza Italia non partecipano al voto. Ma i numeri sono troppo esigui e Draghi potrebbe decidere di salire al Quirinale già domani mattina. Prende corpo l’ipotesi di elezioni anticipate e la data potrebbe essere quella del 2 ottobre.

Si avvicinano – così – lo scioglimento del Parlamento e il voto. È l’epilogo di una giornata drammatica vissuta tra Palazzo Madama, Palazzo Chigi e il Quirinale e della crisi aperta dal M5s. “In questo giorno di follia il Parlamento decide di mettersi contro l’Italia. Noi abbiamo messo tutto l’impegno possibile per evitarlo e sostenere il governo Draghi. Gli italiani dimostreranno nelle urne di essere più saggi dei loro rappresentanti”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.