Draghi annuncia le dimissioni, Mattarella le respinge. Mercoledì il premier riferirà alle Camere

Al Senato tutti assenti i 5S al voto di fiducia del dl Aiuti. Il premier: ‘Mi dimetto, non ci sono le condizioni per realizzare il programma’

“Stasera rassegno le dimissioni”. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi al Consiglio dei Ministri. Poi lo ha ribadito al Quirinale, ma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le ha respinte invitando il presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento affinché si effettui nella sede propria una valutazione della situazione che si è determinata.

La scelta di Draghi

“Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più“. Queste le motivazioni fornite a supporto della decisione presa.

A Palazzo Madama infatti il M5S compatto non ha partecipato al voto. Tutti assenti. Il Senato ha comunque confermato la fiducia all’esecutivo con 172 sì e 39 contrari.

“Dal mio discorso di insediamento in Parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia. Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più”, ha ribadito il premier in Cdm.

Draghi, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali riportate dai principali media nazionale, durante la riunione del Cdm avrebbe detto ai ministri che mercoledì riferirà alle Camere.

Le dimissioni, però, potrebbero subire un ritardo a causa degli impegni internazionali, in questo caso il vertice intergovernativo in Algeria del 18 e 19 luglio, fissato mesi fa per stringere nuovi accordi sul gas che non potrebbero essere sottoscritti da un premier dimissionario. Per questo Mattarella dovrebbe respingere temporaneamente le sue dimissioni che sarebbero formalizzate mercoledì prossimo, giorno nel quale Draghi è atteso alla Camere.