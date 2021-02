Draghi accetta l’incarico da Mattarella: “Mi rivolgerò al Parlamento”

E’ Mario Draghi l’uomo incaricato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di risollevare le sorti dell’Italia e portarla ad uscire dall’empasse politica che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Dopo la fumata nera sul nome di Giuseppe Conte che non ha trovato l’appoggio delle forze politiche come sancito dalle lunghe consultazioni portate avanti dal presidente della Camera, Fico, Mattarella ha preso in mano le redini della crisi politica. Nel discorso drammatico pronunciato nella serata di ieri, martedì 2 febbraio, ha affrontato due strade: la prima quella del voto, decisamente impraticabile alla luce della crisi economica e pandemica che sta schiacciando l’Italia e dei lunghi tempi di cui si avrebbe bisogno tra le elezioni e la formazione del nuovo governo. Di qui la decisione di percorrere la strada del governo tecnico con alla guida una personalità di spicco dell’Italia quale Mario Draghi che questa mattina, 3 febbraio, è salito al Colle per incontrare il Presidente Mattarella. Un lungo incontro terminato poco prima dell’ora di pranzo a seguito del quale Mattarella ha affidato l’incarico a Draghi per formare un nuovo Governo. A confermare la scelta di Mattarella è stato il segretario generale del Quirinale, Zampetti. Nelle parole di Draghi il ricordo della situazione pandemica e di crisi economica già citata anche da Mattarella. “Con grande rispetto mi rivolgerò al Parlamento espressione della volontà popolare, sono fiducioso che dal confronto con i partiti e il dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa la capacità di dare una risposta all’appello del Presidente. Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni”. Adesso la palla passa ai partiti che dovranno votare la fiducia a Draghi. Sotto la lente le varie posizioni tra il Partito Democratico che ha affermato la sua volontà di appoggiare il governo Draghi, al pari di altri partiti come alcuni di destra. Riflettori puntati sul MoVimento 5Stelle che ancora non ha sciolto la riserva e sulle parole di Beppe Grillo che in un’agenzia ha parlato di “essere fedeli a Conte con un no a Draghi”. Un’ora e mezzo di confronto tra Draghi e Mattarella, con Draghi che ha accettato con riserva ma si è detto fiducioso di una risposta responsabile del Parlamento. “E’ un momento difficile, il Presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria e la consapevpolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza della situazione ed è con questo impegno che rispondo all’appello del Presidente. Rispondere alla richieste del Paese sono le sfide che ci aspettano. Possiamo fare molto con le risorse dell’Unione Europea con lo sguardo alle giovani generazioni. Con grande rispetto mi rivolgerò al Parlamento espressione della volontà popolare. Sono fiducioso che emerga unità e la capacità di dare una risposta responsabile e positiva. Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni”.

(foto in homepage e in alto tratta da www.repubblica.it)