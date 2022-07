DR è sleeve sponsor della Sampdoria per la stagione 2022/23

U.C. Sampdoria e DR Automobiles Groupe ancora insieme per la stagione sportiva 2022/23. Il club blucerchiato e la casa automobilistica molisana hanno infatti deciso di rinnovare la partnership che li ha visti uniti nell’ultimo campionato con EVO, uno dei brand del gruppo italiano. In questa stagione sulla manica dei blucerchiati comparirà invece DR, brand storico di DR Automobiles Groupe.

“Abbiamo deciso di restare al fianco della Sampdoria – ha dichiarato Massimo Di Tore, Direttore Comunicazione&Marketing di DR Automobiles Groupe – perché siamo rimasti molto soddisfatti della sponsorship messa in campo lo scorso anno con EVO. Crediamo che il nuovo percorso intrapreso dalla società blucerchiata porterà ad ottimi risultati. Motivo per cui abbiamo deciso di posizionare il nostro DR sulla maglia più bella del mondo. Siamo inoltre convinti che questa sponsorship contribuirà a rafforzare ulteriormente la posizione sul mercato dell’intero gruppo, che ha appena registrato un + 169% nel primo semestre del 2022”.

DR Automobiles Groupe ha appena lanciato due nuovi brand, Sportequipe ed ICKX, che vanno ad affiancarsi a DR ed EVO, anche se avranno un posizionamento di mercato più alto. Molte le novità in programma: in particolare per DR è previsto entro la fine del 2022 l’arrivo della DR 3.0 e della DR 7.0. Lo stadio di Marassi sarà certamente un ottimo palcoscenico per il lancio dei nuovi SUV.