Dr Automobiles sulla maglia dell’Hellas Verona

L’azienda automobilistica molisana è Co-Jersey Sponsor gialloblù per la stagione 2022/23. “Una scelta nata dalla volontà di accrescere il percepito del proprio marchio in Italia e non solo”

La DR Automobiles sarà in campo con l’Hellas Verona: l’azienda automobilistica molisana è Co-Jersey Sponsor gialloblù per la stagione 2022/23.

Lo hanno annunciato, con una nota congiunta, la società sportiva e l’azienda automobilistica molisana.

“Una scelta nata dalla volontà di DR Automobiles Groupe – si legge – di accrescere il percepito del proprio marchio in Italia e non solo”.

“Siamo molto contenti della partnership con l’Hellas Verona – commenta Massimo Di Tore, Direttore Comunicazione e Marketing di DR Automobiles Groupe -. Il nostro brand storico, DR, sarà il co-jersey in questa stagione, rafforzando così la propria presenza e la propria visibilità nel campionato italiano di calcio. Abbiamo scelto il Verona per i suoi trascorsi di successo e per quello che rappresenta oggi, una realtà importante del nostro calcio”.

“Siamo felici – dichiara Maurizio Setti, Presidente dell’Hellas Verona FC – che un’azienda italiana abbia deciso di affiancare l’Hellas Verona per accrescere la propria riconoscibilità, e ritagliarsi un ruolo da protagonista nel competitivo settore automotive”.

Foto: Motorionline