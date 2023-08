DR Automobiles Groupe: volumi di vendita raddoppiati nel primo semestre 2023, fatturato cresciuto del 140%

Il gruppo automobilistico chiude i primi sei mesi dell’anno con circa 20.000 immatricolazioni complessive, di cui 16.667 in Italia con una quota del 1,98% ed il resto tra mercato spagnolo e veicoli commerciali

Nei primi sei mesi del 2023 DR Automobiles Groupe conferma il trend di crescita che gli ha consentito di chiudere lo scorso anno con 24.481 immatricolazioni complessive ed una quota di mercato dell’1,86%.

Nel semestre ben tre modelli si sono affermati nella top 10 per alimentazione GPL: 5° posto per DR 4.0, 6° posto per DR 5.0 e 8° posto per DR 6.0.

Rispetto al primo semestre del 2022 i volumi di vendita del gruppo in Italia hanno visto un incremento del 70%. Si è infatti passati dalle 9.796 auto del 2022 alle 16.667 auto del 2023.

La quota di mercato è salita dall’1,43% all’1,98%.

Ma guardando anche all’estero, con oltre 1.500 auto vendute in Spagna da gennaio a fine giugno e sommando anche i circa 1.000 pick-up EVO e DR, che figurano tra i veicoli commerciali, ecco che allora i volumi complessivi del gruppo sono praticamente raddoppiati.

Il fatturato del primo semestre è invece più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, da 141 mln a 350 mln di euro, facendo registrare un + 140%.

Ma il gruppo sta vivendo un momento di importante crescita, oltre che commerciale, anche sul piano organizzativo ed industriale, sintetizzato dai seguenti highlights:

– 4 brand (EVO, DR, Sportequipe, ICKX);

– 17 car line con un’offerta che spazia dalla city car fino ai pick-up, dall’elettrico all’eco-diesel, passando per il Thermohybrid benzina/GPL;

– oltre 200 dealer in Italia;

– oltre 300 centri di assistenza in Italia;

– Head Quarter recentemente passato da 200.000 a 300.000 mq. complessivi

– n.1 stabilimento con 4 linee di assemblaggio (capacità produttiva fino a 6.000 auto mese);

– n.1 stabilimento con 2 linee di assemblaggio (capacità produttiva fino a 1.000 auto mese);

– n.1 nuovo magazzino ricambi centrale automatizzato di 5.000 mq. suddivisi su 4 piani.

Nel secondo semestre 2023 sono attese alcune importanti novità che vanno dal lancio di nuovi modelli per tutti e quattro gli attuali brand del gruppo ad una maggiore penetrazione sul mercato spagnolo.