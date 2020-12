DR Automobiles Groupe, continua la crescita: prodotte 1.000 auto al mese con l’adozione di un rigido protocollo anti Covid

Dopo un + 192% a settembre ed un + 182% ad ottobre, DR Automobiles Groupe conferma il momento di crescita grazie ad un + 100% a novembre.

Nonostante i lockdown che hanno interessato gran parte della nostra penisola e degli altri paesi europei, e quindi la quasi totalità della rete di vendita italiana ed estera del gruppo automobilistico, il trend di crescita degli ultimi mesi ha fatto si che “nell’annus horribilis” per il settore automotive e più in generale per l’economia mondiale, DR Automobiles Groupe riuscisse comunque quasi ad eguagliare gli ottimi risultati del 2019. Numeri e statistiche questi che dimostrano dunque la potenzialità del progetto industriale e commerciale di DR in condizioni di normalità del mercato.

La produzione è attualmente attestata su circa 1.000 auto al mese. Nello stabilimento produttivo di Macchia d’Isernia è stato necessario avviare un doppio turno di lavorazione.

Al fine di garantire la massima sicurezza dei propri dipendenti, DR Automobiles Groupe ha adottato un rigidissimo protocollo anti Covid che prevede: la misurazione giornaliera della temperatura, il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra una postazione di lavoro e l’altra, l’utilizzo di mascherine e di altri dispositivi di protezione, la sanificazione periodica di tutti gli ambienti di lavoro.

Ma il protocollo di DR prevede soprattutto uno screening con tampone antigenico effettuato direttamente presso lo stabilimento produttivo.

Sono in tutto circa 150 i dipendenti che si sottopongono regolarmente, ogni settimana, al tampone rapido. I risultati immediati e molto ravvicinati dello screening consentono di adottare le giuste misure in caso di positività eventualmente rilevate e di mettere prontamente in sicurezza il resto del personale.

Misure che ad oggi non è stato comunque necessario dover adottare, in quanto non è stata riscontrata alcuna positività al SARS-CoV-2.