Dr auto, rinascita “consacrata” dal Sole 24 Ore

Il “Sole 24 Ore” dedica quest’oggi un lungo articolo all’azienda molisana. “Dal rischio fallimento nel 2012 alla rinascita”. La Dr Automobiles Groupe, di Massimo Di Riso, non arresta la sua corsa alla conquista del mercato italiano – afferma il quotidiano economico – salendo al 4% e superando i grandi colossi del settore automobilistico.

L’azienda di Macchia d’Isernia potrebbe arrivare a fatturare circa 400 milioni di euro nel 2023. Nel mese di settembre il costruttore molisano ha ottenuto quasi 2600 immatricolazioni auto nel mese di settembre, una cifra impensabile fino a qualche anno fa. Un record di vendite se paragonato ai numeri realizzati nel settembre del 2021 o del 2020. Numeri in continua crescita anche per il fatturato dell’azienda molisana, passato da 57 milioni di euro del 2019, 27 nel 2020, 136 nel 2021, a circa 400 stimati nel 2023. Il segreto di questo successo è frutto di vari fattori, tra i quali la disponibilità delle auto e i tempi di consegna al cliente ridotti rispetto ad altri gruppi automobilistici.

In media i tempi di consegna vanno da 6 mesi a 1 anno. La Dr invece, riesce a garantire tempi di consegna più rapidi compresi tra i 20 e i 40 giorni, permettendogli così di conquistare la clientela più esigente che non ama le lunghe attesa quando decide di cambiare vettura. Altro fattore importante, è rappresentato dalle gamme più economiche del mercato che permettono al cliente di acquistare un suv. Grazie alla stretta collaborazione con i costruttori cinesi, la Dr puo’ contare su vetture a stock e su una gamma in continua crescita. Il patron di DR Automobiles, Massimo Di Risio, ha da poco ereditato, da Alfieri Maserati, lo storico marchio italiano di automobili sportive OSCA. Lo stesso Di Risio ha dichiarato che per il brand di auto sportive sarà creato un piano industriale dedicato che lo riporterà a nuova vita.