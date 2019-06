Downtour, esibizione cinofila con il Feudo degli animali

In occasione dei 40 anni dell’Associazione Italiana Persone Down è stato organizzato il Downtour con un camper, che consiste in un vero e proprio “giro d’Italia”.

Partito da Roma il 21 marzo (in occasione della Giornata Mondiale delle persone con sD) sta attraversando l’Italia con un alternarsi di equipaggi sempre diversi, per concludersi il 13 ottobre (Giornata Nazionale delle persone con sD), sempre nella capitale. Nella città di Campobasso rimarrà in città per altri due giorni.

Questa mattina l’esibizione cinofila con il “Feudo degli animali”.