Rapina in casa del notaio Gamberale, tre condanne

ISERNIA

Una condanna per un totale di pena pari a 23 anni per i tre rapinatori che misero a ferro e fuoco l’appartamento del notaio Gamberale, in pieno centro a Isernia, utilizzando metodi violenti e aggredendo persino la moglie, 82enne, e la figlia del professionista. L’episodio risale al 17 settembre 2017 (l’articolo qui) e oggi è arrivata la sentenza da parte di Arlen Picano, giudice del Tribunale di Isernia. Si tratta di tre malviventi laziali, tutti di Aprilia. Elvis Caldaras, 40 anni, è stato condannato a 14 anni di reclusione e a 4 anni e 8 mesi i suoi complici: la compagna 34enne Valentina Zarrillo e il 47enne Massimiliano Menichelli. Tutti e tre sono stati giudicati con rito abbreviato.

Il raid avvenne nelle prime ore della mattina, quando Caldaras, approfittando dell’assenza del notaio e dopo essersi introdotto nell’appartamento posto al secondo piano, minacciò la moglie del notaio con una pistola. Arma che, solo in seguito, risultava essere a salve ma priva del tappo rosso. Il rapinatore colpì alla testa la signora, un’anziana di 82 anni, trascinandola per tutta casa con l’intento di farsi consegnare contanti e gioielli. Nel frattempo all’interno dell’appartamento riuscirono a entrare anche gli altri due complici che misero a soqquadro l’appartamento in cerca di oggetti di valore. Ma le urla della donna svegliarono la figlia e il genero che abitavano accanto. Subito dopo aver allertato i carabinieri i due si recarono all’interno dell’abitazione, dove iniziò una colluttazione con i rapinatori. La figlia del notaio fu persino colpita con un pugno dal 40enne. Il marito, invece, riuscì a bloccarlo. Sul posto, nel frattempo, i carabinieri che arrestarono Caldaras. Gli altri due complici, invece, riuscirono a scappare, ma la loro fuga ebbe vita breve. Rintracciati dalle telecamere di sorveglianza, furono arrestati dopo poco più di 24 ore nei pressi di Pomezia.