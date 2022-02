Doveva avere una trasfusione, ma era positivo. “Cortocircuito” di competenze tra il Veneziale e il Cardarelli

C’è voluta anche una telefonata al 113, da parte del primario del Pronto Soccorso di Isernia, Lucio Pastore, per sbloccare una situazione che stava diventando drammatica. Si trattava di un paziente del Venafrano, affetto da mieloma, che doveva ricevere una trasfusione di sangue. Portato dal 118 di Venafro al Veneziale, è stato trovato positivo al Covid. Pertanto, Pastore ha chiesto l’immediato ricovero a Campobasso, ma dal Cardarelli gli hanno replicato che non c’erano posti disponibili. A questo punto il primario ha chiamato il 113 e lo stesso direttore generale Florenzano. Immediatamente la situazione si è sbloccata e il paziente è stato finalmente trasportato al Cardarelli e ha ricevuto la sua trasfusione. Intanto, è stata fissato per lunedì, a Campobasso, l’incontro tra gli operatori del Pronto Soccorso e del 118 di Isernia con il direttore generale Florenzano per chiarire competenze e criticità. Com’è noto, Pastore ha più volte chiesto la possibilità di gestire anche a Isernia i pazienti positivi al Covid, ma finora non se n’è fatto ancora nulla.