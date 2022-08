Dove sono i fan del “Molise esiste?”

di Sergio Genovese

I politici politicanti delle stanze dei bottoni, se si fossero impegnati scientemente a dare il peggio di loro stessi non avrebbero ottenuto un risultato così eclatante come quello che hanno conseguito gestendo le scelte dei candidati alla Camera e al Senato. Per giorni le ipotesi sono rimbalzate come un pallone al massimo delle sue atmosfere gonfiando certezze che il giorno dopo diventavano bufale confermando un ventaglio di condizionamenti in cui sono rientrate persino le gelosie tra presunte donne a tiro del play boy delle olgettine. E’ socialmente intossicante la verifica che alcuni candidati imposti dalle stanze dei potenti, non abbiano nulla a che fare con la nostra regione, cioè con un territorio che si trova nella zona ante prima del suo fine corsa. Immaginiamo cosa possa interessare a Lotito che Duronia d’inverno muore, si ammutina alla vita sociale, non legge i giornali perché nessuno li vende. Se questa realtà delle candidature imposte è stata una strategia più o meno diffusa su tutto il territorio nazionale, l’unica regione che doveva rimanere fuori era la nostra vista la esclusiva e grave situazione in cui versa. Invece, con poco orgoglio, ancora una volta abbiamo assistito alla supina accettazione di decisioni che non ci vedono coinvolti che contribuiranno, senza se e senza ma, a tagliare ancora un pezzo della nostra giovane storia di regione autonoma. Ci vorrebbero le forche invece siamo addirittura con i tulipani in mano fieri che sulle nostre schede elettorali troveremo il nome di un segretario nazionale di partito il cui unico collegamento con la nostra regione si ascrive al gossip del pettegolezzo di paese. Oggi, più che mai, ci vorrebbe un’adunata di tutti i coloro che scegliendo strade più comode e pianeggianti si sono animati per dimostrare che il Molise esiste. Senza contrapporre le bellezze che possediamo, la battaglia andrebbe condotta sul piano intellettuale e morale. Per continuare ad esistere abbiamo bisogno di soldati che nelle caserme romane con personalità ma soprattutto credibilità, ottengano finanziamenti per trovare strade, treni, industrie e posti di lavoro. Abbiamo bisogno di luogotenenti che riportino vita dove vita non c’è più. Per avere tale ambizione la Molisanità dovrebbe vivere nel ventre duro di chi conosce la nostra storia e la nostra condizione di salute sociale. Di certo Lotito e Cesa non vestono questa divisa e mai la vestiranno. Senza queste credenziali la candidatura imposta è un riferimento perso, regalato alla peggiore stratificazione di una politica che al peggio fa seguire il vuoto del precipizio. Tutto è accaduto tra il silenzio proprio degli attori che aspiravano a concorrere per certe poltrone. Tutti ubbidienti facendo attenzione a non fare passi falsi per non compromettere le promesse ( false) ricevute a compensazione.