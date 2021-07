Dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale per Noemi

Conseguito con successo l’ennesimo traguardo per la dottoressa Noemi Panzera, di Acquaviva d’Isernia, che è stata proclamata con il massimo dei voti, “eccellente con lode” per il Dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale, presso l’Università degli studi dell’Aquila. Alla brava e “bella” giovane dottoressa e alla sua famiglia gli auguri speciali dalla madrina, Diana Petrocelli e da tutta la redazione di Isernia de Il Quotidiano del Molise.