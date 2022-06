Doppio oro al Molise al Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2022 con la Tintilia della cantina Herero

Dopo i premi ricevuti recentemente in Francia, a Bordeaux e a Lione, la Tintilia della Cantina Herero sale nuovamente sul podio alla XX edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2022 che si è svolto a Priocca, in Piemonte.

Medaglia d’oro per la Tintilia del Molide doc “PRIMACLASSE” annata 2018 e per la “HERERO.16” annata 2017, in una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 1300 vini provenienti da diverse nazioni europee ed extra europee, tra le quali: Portogallo, Brasile, Moldova, Germania, Croazia, Lussemburgo e Azerbaijan. Per l’Italia hanno partecipato aziende provenienti da tutte le regioni, in maggior numero da Veneto, Sardegna, Piemonte, Campania, Puglia, Toscana, Lazio e Abruzzo.

Il Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, autorizzato dal Ministero per le Politiche Agricole e che ha il patrocinio tecnico dell’OIV, Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino, nasce nel 2001 come “Selezione del Sindaco”, un nome che racconta tutta l’originalità del concorso. Il Sindaco di una Città del Vino presenta idealmente i suoi vini in rassegna per valorizzare la qualità delle produzioni vitivinicole locali. Il nome è cambiato ma l’originalità è rimasta la stessa: infatti il Concorso Enologico delle Città del Vino premia ancora oggi le aziende vitivinicole e i loro vini, ma premia anche i Comuni dove le aziende operano.

“Una grande soddisfazione per il Comune di Toro – afferma il Sindaco Roberto Quercio – vedere premiate nuovamente con la Medaglia D’Oro due tintilie della Cantina Herero che coltiva i propri vigneti proprio in agro torese. Un’azienda formata da persone meticolose e che vinificano con scienza e passione e che portano alto il nome di Toro, di Campobasso e del Molise in tutto il Mondo, grazie anche alla loro capacità di legare indissolubilmente il vino al territorio, che è anche prerogativa essenziale del concorso enologico “Città del Vino”. Un grande ringraziamento a nome di tutta la collettività torese all’azienda vitivinicola per riuscire ad esportare prodotti d’eccellenza del nostro Molise in tutto il Mondo”.

La cerimonia di premiazione si terrà il 7 luglio p.v. a Grugliasco (Torino) presso l’Università degli Studi di Torino.