Doppio incidente sulle Statali molisane: auto contro moto sulla Ss 17

Doppio incidente nella mattinata odierna lungo le Statali molisane. Il primo è avvenuta intorno alle 9 alla fine di Ingotte, precisamente al chilometro 12+300 della Strada Statale 647: si è trattato di un incidente autonomo, senza gravi conseguenze per l’occupante del veicolo che si è andato a schiantare contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Il secondo c’è stato a metà mattinata lungo la Strada Statale 17, precisamente al chilometro 163+625. Per cause che saranno accertate dalle autorità competenti, si sono scontrate un’auto e una moto. Fortunatamente anche in questo caso nessuna conseguenza seria per le persone coinvolte, ma solo tanto spavento, soprattutto per il centauro che se l’è cavata con ferite superficiali.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Forlì del Sannio e personale Anas.