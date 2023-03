Doppio incidente sulla Statale, due auto si schiantano alla stessa rotonda a distanza di due ore

Mattinata di incidenti quella odierna, domenica 19 marzo, lungo la Strada Statale 17. Due sinistri si sono verificati entrambi alla rotatoria di Campochiaro, al chilometro 212+600 della SS17.

Il primo è avvenuto alle 6.30 e ha visto coinvolta una Citroen: la persona al volante ha perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro il guardrail della rotatoria.

Il secondo si è registrato dopo due ore, alle 8.20, sempre nello stesso punto. Questa volta il conducente di un’Alfa Romeo 156 è salito sulla rotatoria, schiantandosi contro i segnali stradali.

In entrambe le circostanze, per fortuna, gli occupanti dei veicoli non hanno riportato serie conseguenze.

Danni al patrimonio e nessuna conseguenza per la circolazione nella zona visto che a quell’ora non c’era ancora traffico.