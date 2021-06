Doppio furto in solo 48 ore allo stesso commerciante

Si può sicuramente affermare che i ladri lo hanno preso di mira, insomma ce l’hanno con lui. Accade a Isernia dove, per due notti consecutive, i ladri hanno colpito e ripulito di soldi e merce lo stesso negozio di frutta e alimentari, lungo via Tedeschi, in quartiere San Lazzaro, al piano terra dello stabile dove sono ospitati numerosi altri esercizi commerciali. Stessa tecnica in tutti e due i colpi: piede di porco per forzare la serratura. La refurtiva del primo furto, solo i soldi nella cassa. Nel secondo furto, sia i soldi nella cassa, che una decina di prosciutti e numerosi alimentari in scatola. Sul posto questa mattina la Polizia, con gli uomini della Scientifica per i rilievi. La zona è coperta da telecamere di sicurezza e non è escluso che i ladri siano stati ripresi e immortalati.

