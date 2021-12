Doppio frontale sulla Bifernina a distanza di pochi chilometri, un ferito

Strada chiusa dal chilometro 212 al 215 per permettere i soccorsi

Situazione difficile nella tarda serata di oggi, lunedì 13 dicembre, lungo la Bifernina. Si è verificato, infatti, un doppio incidente frontale a distanza di pochi chilometri.

Il primo c’è stato lungo la Statale 87 al chilometro 212 in territorio di San Martino in Pensilis. Fortunatamente non si è reso necessario il trasporto in ospedale per nessuna delle persone coinvolte.

Il secondo, invece, intorno alle 19.20 circa, si è verificato al chilometro 213+600, in agro di Portocannone. Nel violento impatto è rimasta ferita una persona. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 Molise con l’ambulanza della Misericordia che hanno provveduto a trasportare il conducente presso l’ospedale San Timoteo di Termoli in codice giallo con trauma cranico.

Sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri di Termoli e Larino, i Vigili del Fuoco e personale Anas.

La strada è stata chiusa dal chilometro 212 al chilometro 215 per permettere i soccorsi.